للبيع | فيلا مفروشة رائعة 6 غرف | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا مفروشة بالكامل وتقع على زاوية مكونة من : 6 غرف نوم - مجلسين - صالتين - غرفة خادمة - مطبخ خارجي رووف مكون من : غرفتين نوم مساحة الأرض : 30,000 قدم مربع كود رقم : VI 114766 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733