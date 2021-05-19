للبيع.فيلا | مع جميع المرافق | بوابة أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة - صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام موقف سيارات - حوش - حديقة الطابق الأول : غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة عائلة - حمام - شرفة كود رقم : VI 976583 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733