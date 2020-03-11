للبيع.فيلا مطلة على البحر في حد السعديات أبوظبي فيلا تطل على البحر مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - غرفة طعام - صالة معيشة - غرفة خادمة – مطبخ - مخزن 3 حمامات - حمام السباحة - تواليت طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - غرفة معيشة – بلكونة - تيراس ملحق خارجي : مواقف مغطاه لسيارتين - غرفة سائق بحمام كود رقم : VI 114174 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733