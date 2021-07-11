للبيع.فيلا | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي فيلا مجددة بالكامل مكونة من : الطابق الأرضي - طابقين - رووف تحتوي الفيلا على : 6 شقق كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - صالة - غرفة خادمة الرووف : بينتهاوس تكييف مركزي - غاز مركزي كود رقم : VH 977414 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733