للبيع.فيلا للبيع | 5 غرفة ماستر | حدائق المشرف أبوظبي فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : مجلس الرجال - مجلس نسائي - غرفة الطعام - غرفة المعيشة - مطبخ - غرفة خادمة الطابق الأول : 4 غرف ماستر - غرفة المعيشة - مطبخ تحضيري الرووف : غرفة النوم - مطبخ تحضيري - تيراس كود رقم : VH 979277 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733