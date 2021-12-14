للبيع فيلا | كورنيش القرم أبوظبي الطابق الأرضي : غرفة ماستر - 2 مجلس - مطبخ أمريكي - صالة - صالة طعام - غرفة مكتب - 2 تراس كبير الطابق الأول : 4 غرف ماستر - صالة كبيرة - تيراس كبير بحمام سباحة الطابق الثاني : غرفتين ماستر - غرفة للجيم ملاحق خارجية : غرفة حارس - غرفة سائق - 2 غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ كبير - أستور موقف خاص لليخت او القارب خاص بالفيلا كود رقم : VH 979273 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466