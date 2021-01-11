للبيع.فيلا كبيرة | 14 غرفة نوم ماستر | ملحق خارجي | الرحبة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي - طابق أول - رووف الفيلا تحتوي على : 14 غرفة نوم ماستر - 3 صالات - مطبخ رئيسي - ملحق خارجي مساحة الأرض : 12,000 قدم مربع كود رقم : VI 116330 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733