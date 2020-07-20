للبيع .فيلا كبيرة 11 غرفة في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع .فيلا كبيرة 11 غرفة في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع .فيلا كبيرة 11 غرفة في مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا كبيرة فخمة جداً مكونة من : 11 غرفة نوم ماستر - مجلسين - صالة جلوس - غرفة طعام - غرفة خادمة - مخزن غرفة غسيل - مواقف سيارات مظللة - حوش كبير مساحة الأرض : 9,634 قدم مربع كود رقم : VI 116187 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0565506086 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/7/2020
رقم الإعلان: 2063339
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