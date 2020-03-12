للبيع.فيلا كبيرة من 5 غرف في سانت ريجس بجزيرة السعديات أبوظبي هذه الفيلا الكبيرة مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - غرفة معيشة - غرفة عائلة - صالة - مخزن - غرفة سائق غرفة خادمة - مطبخ - حمام - موقف 3 سيارات - حمام سباحة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - مخزن كود رقم : VI 108085 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733