(للبيع)
|للبيع فيلا في مدينة محمد بن زايد 6 غرف ماستر بسعر مناسب مساحة الارض ( ١٢٠ × 100 قدم ) جاهزه للسكن بعد شهر ونص الفيلا تتكون من 6 غرف ماستر غرفه ماستر للطابق الارضي 4غرف ماستر للطابق الاول غرفه ماستر للطابق الثاني وملحق غرفه خادمه وغرفه غسيل باركن مظلات حوش امامي حوش خلفي ومجلس مستقل يتكون من (مغاسل وحمام وصالتين كبيره وغرفه طعام ماسل وحمام للصاله ومطبخ كبير واستور السعر ( 6.200.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل :- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063017
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