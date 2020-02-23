للبيع فيلا في مدينة خليفة أ تشطيب راقي فيلا جديده اول ساكن

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا في مدينة خليفة أ تشطيب راقي فيلا جديده اول ساكن مساحة الارض ( 110 × 100قدم ) الفيلا تتكون من:-7 غرف نوم ماستر مجلسين وصالة طعام وغرفة خادمه الفيلا جديده اول ساكن السعر ( 5.700.000 درهم ) قابل للتفاوض للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل:- اليازيه 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - خليفه 1
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/2/2020
رقم الإعلان: 2053842
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف موقع مميز جدا جزيرة ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف موقع مميز جدا جزيرة ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف موقع مميز جدا جزيرة ياس أبوظبي هذه الفيلا تقع على الحزام الأخضر مكونة : طابق أرضي .
القسم: 

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف بموقع مميز جدا في ياس ايكرز أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 4 غرف بموقع مميز جدا في ياس ايكرز أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 4 غرف بموقع مميز جدا في ياس ايكرز أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة طعام - غ.
القسم: 

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس الفيلا مكونة من : 7 غرف نوم .
القسم: 

اتصل

22/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 13 غرفة في منطقة الكرامة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 13 غرفة في منطقة الكرامة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 13 غرفة في منطقة الكرامة أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 13 غرفة ماستر - صالة - 3 مجالس - م.
القسم: 

اتصل

22/2/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة تشطيب حديث سوبر ديلوكس دورين وروف - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة تشطيب حديث سوبر ديلوكس دورين وروف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة تشطيب حديث سوبر ديلوكس دورين وروف مساحة الارض ( 150 ×75 قدم ) الفيلا .
القسم: 

اتصل

22/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المرور أبوظبي المجمع مكون من فيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماست ر-.
القسم: 

اتصل

22/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي هذا المجمع الرائع مكون من 3 فلل الفيلا الرئيسية : 7 غرف نوم .
القسم: 

اتصل

22/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف أول ساكن في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف أول ساكن في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف أول ساكن في مدينة خليفة أبوظبي فيلا أول ساكن مكونة من : طابق أرضي : غرفة ماستر - م.
القسم: 

اتصل

20/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 8 غرف ماستر في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 8 غرف ماستر في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 8 غرف ماستر في مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا مكونة من : 8 غرف نوم ماستر - صالتين - مج.
القسم: 

اتصل

20/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين في منطقة البطين أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة البطين أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة البطين أبوظبي مجمع فيلتين يقع على زاويتين و3 شوارع كل فيلا مكونة من : 5 .
القسم: 

اتصل

20/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف فى منطقة الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف فى منطقة الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف فى منطقة الشامخة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس كبير - غرفة ضيوف - غرف.
القسم: 

اتصل

19/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي 6 غرف في منطقة الرحبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي 6 غرف في منطقة الرحبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي 6 غرف في منطقة الرحبة أبوظبي البيت مكون من : 6 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة خادمة - .
القسم: 

اتصل

19/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا أول ساكن 5 غرف نوم منطقة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا أول ساكن 5 غرف نوم منطقة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا أول ساكن 5 غرف نوم منطقة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا تطل علي زاوية وشارعين الفيلا مك.
القسم: 

اتصل

19/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المشرف أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - مجلسين - .
القسم: 

اتصل

19/2/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين في منطقة الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة الخالدية أبوظبي مجمع فيلتين على شارع عام كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم -.
القسم: 

اتصل

19/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager