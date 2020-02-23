للبيع فيلا في مدينة خليفة أ تشطيب راقي فيلا جديده اول ساكن مساحة الارض ( 110 × 100قدم ) الفيلا تتكون من:-7 غرف نوم ماستر مجلسين وصالة طعام وغرفة خادمه الفيلا جديده اول ساكن السعر ( 5.700.000 درهم ) قابل للتفاوض للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل:- اليازيه 0526988864