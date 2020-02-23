(للبيع)
|للبيع فيلا في مدينة خليفة أ تشطيب راقي فيلا جديده اول ساكن مساحة الارض ( 110 × 100قدم ) الفيلا تتكون من:-7 غرف نوم ماستر مجلسين وصالة طعام وغرفة خادمه الفيلا جديده اول ساكن السعر ( 5.700.000 درهم ) قابل للتفاوض للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل:- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- خليفه 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053842
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