للبيع فيلا في مدينة خليفة أ تشطيب راقي فيلا جديده اول ساكن

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا في مدينة خليفة أ تشطيب راقي فيلا جديده اول ساكن مساحة الارض ( 110 × 100قدم ) الفيلا تتكون من:-7 غرف نوم ماستر مجلسين وصالة طعام وغرفة خادمه الفيلا جديده اول ساكن السعر ( 5.700.000 درهم ) للتواصل :- بوحمدان 0557511102 للتواصل:- اليازيه 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - خليفه 1
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048067
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