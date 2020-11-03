للبيع فيلا في مبارك الكبير

(للبيع)

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الكويت (مبارك الكبير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا في مبارك الكبير راس ثلاث شوارع ثلاث ادوار ونصف وسرداب مصعدبالحوش البيت درج واحد مكيف وحدات مطلوب لبنك التسليف ٤٥ الف السرداب مفتوح يصلح مخزن فقط ام امازن 90937783
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ام مازن
التليفون: 90937783

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مبارك الكبير
مبارك الكبير -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/11/2020
رقم الإعلان: 2071139
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