(للبيع)
|للبيع فيلا في مبارك الكبير راس ثلاث شوارع ثلاث ادوار ونصف وسرداب مصعدبالحوش البيت درج واحد مكيف وحدات مطلوب لبنك التسليف ٤٥ الف السرداب مفتوح يصلح مخزن فقط ام امازن 90937783
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ام مازن
|التليفون:
|90937783
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مبارك الكبير
مبارك الكبير - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071139
اتصل
اتصل
15 دينار
اتصل
520 دينار
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل