للبيع.فيلا في حدائق المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة طعام - غرفة عائلية - حمامان للضيوف طابق أول :- غرفة عائلية - 3 غرف نوم - 3 حمامات الروف: غرفة خادمة - غرفة غسيل موقفين مغطين للسيارات كود رقم : VI 107074 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733