للبيع.فيلا في حدائق المشرف أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا في حدائق المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.فيلا في حدائق المشرف أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة طعام - غرفة عائلية - حمامان للضيوف طابق أول :- غرفة عائلية - 3 غرف نوم - 3 حمامات الروف: غرفة خادمة - غرفة غسيل موقفين مغطين للسيارات كود رقم : VI 107074 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/3/2020
رقم الإعلان: 2055241
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