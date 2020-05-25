للبيع فيلا في المنطقة الخامسه

(للبيع)
|للبيع فيلا في المنطقة ال 5 ناصيه على شارع رئيسي أمام السوق مباشر والشهر العقاري موقع ممتاز مساحة 432 متر بدروم ودورين وعمدان الثالث الدور الاول تشطيب سوبر لوكس خالصه الاقساط لمزيد من التفاصيل والمعاينة برجاء الاتصال بنا #Mohamed_Salah🌹 01024243467📞 واتس 01202429759☎️ #شركة_دهب_للتسويق_والتطوير_العقاري العنوان_مدينة السادات المنطقة التالته فوق بودي مصر مصداقيه في التعامل نعمل من أجل راحه عملائنا 👌 يسعدنا تواصلكم معنا في اي وقت💐
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد صلاح
|التليفون:
|01024243467
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|العنوان:
|مدينة السادات محافظة المنوفية- مدينة السادات
المنوفية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,234 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059818
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