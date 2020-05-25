للبيع فيلا في المنطقة الخامسه

(للبيع)

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مصر (المنوفية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا في المنطقة ال 5 ناصيه على شارع رئيسي أمام السوق مباشر والشهر العقاري موقع ممتاز مساحة 432 متر بدروم ودورين وعمدان الثالث الدور الاول تشطيب سوبر لوكس خالصه الاقساط لمزيد من التفاصيل والمعاينة برجاء الاتصال بنا #Mohamed_Salah🌹 01024243467📞 واتس 01202429759⁦☎️⁩ #شركة_دهب_للتسويق_والتطوير_العقاري العنوان_مدينة السادات المنطقة التالته فوق بودي مصر مصداقيه في التعامل نعمل من أجل راحه عملائنا 👌 يسعدنا تواصلكم معنا في اي وقت💐
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد صلاح
التليفون: 01024243467

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة السادات محافظة المنوفية- مدينة السادات
المنوفية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,234 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/5/2020
رقم الإعلان: 2059818
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: هورنات مساجد JD-MEDIA كورى

هورنات مساجد JD-MEDIA كورى

(للبيع)

سماعة هورن كامله شامله البوق ماركة JD-MEDIA الكورى المنشأ المـوديل TU-100HP قـدرة 100 وات المـوديل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/5/2020
صورة الاعلان: فيلا لقطة للبيع بمدينتي موقع مميز رباعي نموذج i

فيلا لقطة للبيع بمدينتي موقع مميز رباعي نموذج i

(للبيع)

للبيع بمدينتي فيلا رباعي نموذج (i) مجموعه ٢١ موقع مميز جدا و بحري فيو مفتوح فيلا نموذج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,950,000 جنيه

25/5/2020
صورة الاعلان: مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار

(للإيجار)

مصنع 2000م جمالون 1100 للبيع او الايجار ببرج العرب سعر الايجار المتر المتغطى من 20- 25ج المتر الفاضى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

25/5/2020
صورة الاعلان: جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

جهاز حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K14

(للبيع)

Features: •Fingerprint Capacity: 500 •ID Card Capacity:500 •Record Capacity: 50,000 •Communic.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/5/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة الداخلية و الخارجية CPPLUS

أحدث كاميرات مراقبة الداخلية و الخارجية CPPLUS

(للبيع)

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/5/2020
صورة الاعلان: لاند سكيب - شركة تنسيق حدائق بالقاهرة

لاند سكيب - شركة تنسيق حدائق بالقاهرة

(للبيع)

لاند سكيب - شركة تنسيق حدائق بالقاهرة 01119959188 تصميم اللاند سكيب للحدائق و الفلل يعد من الامور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
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صورة الاعلان: Best Egypt tour Companies

Best Egypt tour Companies

(فرص)

Come be a part of one of the best Egypt tour companies. At Egypt Tours Club, we take the utmost care.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: عيادة للبيع داخل مستشفى

عيادة للبيع داخل مستشفى

(للبيع)

فرصة لضمان مستقبلك بشراء عيادة في أهم برج للأطباء في جمهورية مصر العربية عياده للبيع ببرج العيادات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,500,000 جنيه

24/5/2020
صورة الاعلان: تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم )

تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

تيشرت بولو نصف كم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المناسب بأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

تصنيع ملابس عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

شركة تصنيع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

24/5/2020
صورة الاعلان: زي موحد - افضل يونيفورم بمصر

زي موحد - افضل يونيفورم بمصر

(للبيع)

زي موحد - افضل يونيفورم بمصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: Hospital Uniforms - Medical Uniform

Hospital Uniforms - Medical Uniform

(للبيع)

Hospital Uniforms - Medical Uniform ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التمريض توجد تصميمات والوان وخام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: اشكال جواكيت شيف - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم )

اشكال جواكيت شيف - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

اشكال جواكيت شيف - زى موحد (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت

عاجل مطلوب لكبري مستشفيات الكويت

(فرصة عمل)

1-استشارين جراحه تجميل (خبره بعد الدكتوراه لاتقل عن 3 سنوات- ماجستير خبلرة لا تقل عن سنه بعد الماجست.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 دينار

22/5/2020
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