للبيع فيلا فى الساحل الشمال هاسيندا باى

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صورة الاعلان: للبيع فيلا فى الساحل الشمال هاسيندا باى - في الإسكندرية مصر

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للبيع فيلا فى الساحل الشمال هاسيندا باى علي الساحل الشمالي بقرية ومنتجع هاسيندا باي - منتجع 5 نجوم فيلا مساحتها 565 متر للارض - مساحة المبني 299 م للدور الواحد مطلوب ٧ مليون جنية مصري منهم كاش ٥ مليون للمالك ومتبقي للشركة مليون وتسعمائة الف بالتقسيط علي سنتين اي المطلوب بالدولار 447000 دولار بالاماراتي والسعودي = 1700000 ريال سعودي - 1700000 درهم اماراتي للتواصل : 009665488888792 - 0020106663333 - 00971553530006
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmed said
التليفون: 20106663333

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العنوان: - لساحل الشمالىة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/8/2021
رقم الإعلان: 2102391
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العنوان:

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