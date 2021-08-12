(للبيع)
|للبيع فيلا فى الساحل الشمال هاسيندا باى علي الساحل الشمالي بقرية ومنتجع هاسيندا باي - منتجع 5 نجوم فيلا مساحتها 565 متر للارض - مساحة المبني 299 م للدور الواحد مطلوب ٧ مليون جنية مصري منهم كاش ٥ مليون للمالك ومتبقي للشركة مليون وتسعمائة الف بالتقسيط علي سنتين اي المطلوب بالدولار 447000 دولار بالاماراتي والسعودي = 1700000 ريال سعودي - 1700000 درهم اماراتي للتواصل : 009665488888792 - 0020106663333 - 00971553530006
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed said
|التليفون:
|20106663333
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|العنوان:
|- لساحل الشمالىة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102391
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