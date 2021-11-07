للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي فيلا فخمة مكونة من : 9 غرف نوم مع غرف ملابس - مجلس - صالتين- 3 غرف جلوس - غرفة طعام - مطبخين - مطبخ تحضيري - 3 غرف خدم غرفة سائق - غرفة غسيل - غرفة مكوي - مخزن - 13 حمام المميزات : غرفة ألعاب- غرفة دراسة- مكتب- صالون حريمي- 2 جاكوزي- 2 جيم- 2 حمام مغربي- غرفة ساونا باركينج لعدد 13 سيارة - حوش كبير كود رقم : VH 04550 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042