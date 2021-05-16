للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي فيلا فخمة مكونة من : 9 غرف نوم مع غرف ملابس - مجلس - صالتين - 3 غرف جلوس - غرفة طعام - مطبخين - مطبخ تحضيري 3 غرف خدم - غرفة سائق - غرفة غسيل - غرفة مكوي - مخزن - 13 حمام المميزات : غرفة ألعاب - غرفة دراسة - مكتب - صالون حريمي - 2 جاكوزي - 2 جيم - 2 حمام مغربي - غرفة ساونا باركينج لعدد 13 سيارة - حوش كبير كود رقم : WH 04550 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/5/2021
رقم الإعلان: 2093930
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10/5/2021
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