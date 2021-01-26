(للبيع)
|للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | معسكر ال نهيان أبوظبي فيلا فخمة مكونة من : 9 غرف نوم مع غرف ملابس - مجلس - صالتين - 3 غرف جلوس - غرفة طعام - مطبخين - مطبخ تحضيري 3 غرف خدم - غرفة سائق - غرفة غسيل - غرفة مكوي – مخزن - 13 حمام المميزات : غرفة ألعاب - غرفة دراسة – مكتب - صالون حريمي - 2 جاكوزي - 2 جيم - 2 حمام مغربي غرفة ساونا - باركينج لعدد 13 سيارة - حوش كبير كود رقم : VI 113781 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081558
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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