للبيع | فيلا فخمة 8 غرف نوم ماستر | منطقة الزعاب أبوظبي تنقسم هذه الفيلا إلى: طابق أرضي : صالتين - منطقة طعام - غرفة غسيل - غرفة نوم ماستر مع حمام - مجاس كبير مع تواليت طابق أول :- صالة واسعة - غرفتان نوم ماستر مع بلكونة - 4 غرف نوم مع حمام طابق ثاني : مخزن - غرفة نوم ماستر - رووف المنطقة الخارجية : موقف للسيارات - حديقة ملاحظة يوجد غرفة خادمة ومطبخ خارجي تحت الانشاء مساحة الأرض : 5.600 قدم مربع كود رقم : VI 115189 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300