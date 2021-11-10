(للبيع)
|للبيع. فيلا فخمة 7 غرف ماستر | الزعاب أبوظبي الفيلا مكونه من : 7 غرف نوم ماستر - 3 صالات - صالة كبيرة - حديقة خلفية - 2 جراجات داخلية - 5 جراجات خارجية مطبخ مع مخزن - مخزن -غرفة الغسيل كود رقم : VH 980853 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110761
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