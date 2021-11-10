للبيع. فيلا فخمة 7 غرف ماستر | الزعاب أبوظبي الفيلا مكونه من : 7 غرف نوم ماستر - 3 صالات - صالة كبيرة - حديقة خلفية - 2 جراجات داخلية - 5 جراجات خارجية مطبخ مع مخزن - مخزن -غرفة الغسيل كود رقم : VH 980853 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733