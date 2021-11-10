للبيع. فيلا فخمة 7 غرف ماستر | الزعاب أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع. فيلا فخمة 7 غرف ماستر | الزعاب أبوظبي الفيلا مكونه من : 7 غرف نوم ماستر - 3 صالات - صالة كبيرة - حديقة خلفية - 2 جراجات داخلية - 5 جراجات خارجية مطبخ مع مخزن - مخزن -غرفة الغسيل كود رقم : VH 980853 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/11/2021
رقم الإعلان: 2110760
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