للبيع | فيلا فخمة 5 غرف نوم وتراس واسع | حدائق بلوم أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة معيشة - صالة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - موقف 3 سيارات طابق أول : 4 غرف نوم ماستر رووف : غرفة نوم ماستر - تيراس كود رقم : VI 110714 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فايم هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 فلل حدائق بلووم : حدائق بلووم هي 3BR | 4BR | 5BR تم تطوير حدائق بلووم حسب الخصائص بلوم.