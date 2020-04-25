للبيع فيلا فخمة 5 غرف في حدائق بلوم ابوظبي هذه الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة - صالة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - موقف 3 سيارات الطابق الأول : 4 غرف نوم ماستر طابق الرووف : غرفة نوم ماستر - تيراس كود رقم : VI 110714 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733