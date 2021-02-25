للبيع.فيلا فخمة | 14 أستوديو | 4000 قدم مربع | المرور أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا فخمة | 14 أستوديو | 4000 قدم مربع | المرور أبوظبي فيلا تتكون من : 14 استوديو مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : VI 115930 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/2/2021
رقم الإعلان: 2085161
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24/2/2021
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24/2/2021
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