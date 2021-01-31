للبيع.فيلا فخمة | 14 أستوديو | 4000 قدم مربع | المرور أبوظبي فيلا تتكون من : 14 أستوديو مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : VI 115930 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733