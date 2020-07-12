للبيع | فيلا فخمة 12غرفة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا الرائعة مكونة من : 12غرفة نوم كبيرة - مجلسين - صالات - غرفة طعام - 4 مطابخ كبيرة - 10 حمامات مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VI 114618 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733