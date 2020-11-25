للبيع.فيلا فخمة | 11 غرفة نوم ماستر | جيم | ساونا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : 3 غرف نوم ماستر - مجلس رجالي - مجلس حريمي - صالة - مطبخ كبير طابق أول : 6 غرف نوم ماستر - صالة للجلوس - بلكونة كبيرة طابق رووف : غرفتين نوم ماستر - صالة جيم - ساونا - غرفة غسيل - تيراس كبير ملحق خارجي : مطبخ خارجي كبير مساحة الأرض : 22,000 قدم مربع كود رقم : VI 114618 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822