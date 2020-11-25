(للبيع)
|للبيع.فيلا فخمة | 11 غرفة نوم ماستر | جيم | ساونا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : 3 غرف نوم ماستر - مجلس رجالي - مجلس حريمي - صالة - مطبخ كبير طابق أول : 6 غرف نوم ماستر - صالة للجلوس - بلكونة كبيرة طابق رووف : غرفتين نوم ماستر - صالة جيم - ساونا - غرفة غسيل - تيراس كبير ملحق خارجي : مطبخ خارجي كبير مساحة الأرض : 22,000 قدم مربع كود رقم : VI 114618 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073934
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل