للبيع | فيلا فخمة 10 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا تقع على شارعين مكونة من : 10 غرف نوم - مجلسين - صالة - غرفه طعام - مصعد - 10 حمامات - حوش - مجلس خارجي مساحة الأرض : 24,945.05 قدم مربع كود رقم : VI 115096 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733