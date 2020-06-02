للبيع | فيلا فخمة 10 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي مكونة من : 10 غرف نوم ماستر - صالة كبيرة - مطبخين مجهزين - غرفة خادمة ملحق خارجى - مجلس خارجى تشطيب فخم سوبر لوكس كود رقم : VI 114434 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733