(للبيع)
|للبيع | فيلا فخمة | 10غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا VIP مكونة من : 10 غرف ماستر - مجلسين - صالة طعام / جلوس - مطبخ خارجي - مطبخ تحضيري- غرفة للخادمة غرفة سائق-مخزن – حديقة - حوش - مواقف سيارات مغطاه كود رقم : VH 981252 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0555065462
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113831
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