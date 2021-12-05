للبيع | فيلا فخمة | 10غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي للبيع فيلا VIP مكونة من : 10 غرف ماستر - مجلسين - صالة طعام / جلوس - مطبخ خارجي - مطبخ تحضيري- غرفة للخادمة غرفة سائق-مخزن – حديقة - حوش - مواقف سيارات مغطاه كود رقم : VH 981252 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري: 53733