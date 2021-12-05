للبيع | فيلا فخمة | 10غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع | فيلا فخمة | 10غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي للبيع فيلا VIP مكونة من : 10 غرف ماستر - مجلسين - صالة طعام / جلوس - مطبخ خارجي - مطبخ تحضيري- غرفة للخادمة غرفة سائق-مخزن – حديقة - حوش - مواقف سيارات مغطاه كود رقم : VH 981252 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0555065462

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/12/2021
رقم الإعلان: 2113830
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5/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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للبيع.فيلا | 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.فيلا | 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطا.
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5/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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5/12/2021
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- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

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5/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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اتصل

5/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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اتصل

5/12/2021
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5/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا تجارية | 8 غرف نوم | منطقة المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا تجارية | 8 غرف نوم | منطقة المرور أبوظبي

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5/12/2021
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