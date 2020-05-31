للبيع فيلا فخمة جديدة بالعزرا

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا فخمة جديدة طابقين بالشارقة العزرا مساحة 7200 قدم 5غرف ماستر ومجلس وصالتين وغرفة خادمة مع حمام حوش كبير و باركن تشطيبات سوبر ديلوكس مطلوب 2,350.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 00971562135283

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العنوان: - العزرا
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,350,000 درهم
تاريخ الإعلان: 10/6/2020
رقم الإعلان: 2060571
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