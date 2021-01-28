للبيع.فيلا فخمة تشطيب سوبر لوكس | 4 غرف نوم | بني ياس أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا فخمة تشطيب سوبر لوكس | 4 غرف نوم | بني ياس أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلسين مع بلكونتين - غرفة طعام - مطبخ - غرفة سائق - غرفة خادمة - كراج - حديقة طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم مع غرف ملابس - مجلس كبير - 3 بلكونات - 3 حمامات تم عمل ديكورات وتشطيبات سوبر لوكس للفيلا كود رقم : VI 114963 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/1/2021
رقم الإعلان: 2081802
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.5 فلل جديدة 14 شقة | حمام السباحة | السمحة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.5 فلل جديدة 14 شقة | حمام السباحة | السمحة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.5 فلل جديدة 14 شقة | حمام السباحة | السمحة أبوظبي يحتوي المجمع على 5 فلل تتكون من 14 شقة مقسم.
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.5 فلل جديدة 14 شقة | حمام السباحة | السمحة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.5 فلل جديدة 14 شقة | حمام السباحة | السمحة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.5 فلل جديدة 14 شقة | حمام السباحة | السمحة أبوظبي يحتوي المجمع على 5 فلل تتكون من 14 شقة مقسم.
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة بنى ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة بنى ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة بنى ياس أبوظبي مجمع 4 فلل مقسم الى شقق كل فيلا تحتوى على 6 شقق 18 شقة : .
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة بنى ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة بنى ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة بنى ياس أبوظبي مجمع 4 فلل مقسم الى شقق كل فيلا تحتوى على 6 شقق 18 شقة : .
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 4 غرف مفروشة | 10,000 قدم مربع | مجمع الفرسان أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 4 غرف مفروشة | 10,000 قدم مربع | مجمع الفرسان أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 4 غرف مفروشة | 10,000 قدم مربع | مجمع الفرسان أبوظبي الفيلا المفروشة مكونة من : طابق أ.
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 4 غرف مفروشة | 10,000 قدم مربع | مجمع الفرسان أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 4 غرف مفروشة | 10,000 قدم مربع | مجمع الفرسان أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 4 غرف مفروشة | 10,000 قدم مربع | مجمع الفرسان أبوظبي الفيلا المفروشة مكونة من : طابق أ.
القسم: 

اتصل

28/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.فيلا فخمة تشطيب سوبر لوكس | 4 غرف نوم | بني ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا فخمة تشطيب سوبر لوكس | 4 غرف نوم | بني ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا فخمة تشطيب سوبر لوكس | 4 غرف نوم | بني ياس أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلسين م.
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | ملحق خارجي | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | ملحق خارجي | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | ملحق خارجي | مدينة خليفة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة .
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | ملحق خارجي | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | ملحق خارجي | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | ملحق خارجي | مدينة خليفة أبوظبي مجمع فلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة .
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 3 طوابق | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 3 طوابق | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 3 طوابق | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي فيلا كبيرة مجددة بالكامل مكونة من : طابق أرض.
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 3 طوابق | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 3 طوابق | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 3 طوابق | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي فيلا كبيرة مجددة بالكامل مكونة من : طابق أرض.
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا رائعة | 4 غرف | مسبح | حدائق الراحة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا رائعة | 4 غرف | مسبح | حدائق الراحة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا رائعة | 4 غرف | مسبح | حدائق الراحة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة طعام - غرف.
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا رائعة | 4 غرف | مسبح | حدائق الراحة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا رائعة | 4 غرف | مسبح | حدائق الراحة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا رائعة | 4 غرف | مسبح | حدائق الراحة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة طعام - غرف.
القسم: 

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين مميز | في منطقة المرور | أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين مميز | في منطقة المرور | أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين مميز | في منطقة المرور | أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة ا.
القسم: 

اتصل

27/1/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين مميز | في منطقة المرور | أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين مميز | في منطقة المرور | أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين مميز | في منطقة المرور | أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة ا.
القسم: 

اتصل

27/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager