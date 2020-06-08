للبيع فيلا فالشامخة جديدة اول سكن تشطيب متاز سعر مغري

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صورة الاعلان: للبيع فيلا فالشامخة جديدة اول سكن تشطيب متاز سعر مغري - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة يديدة اول سكن تشطيب متاز مساحة الارض ( 150 ×75 قدم ) الفيلا تتكون من دورين وروف الدور الارضي مجلس رجال وصاله طعام ومجلس نساء وصاله عائليه وغرفة ماستر ومطبخ والدور الاول غرفة نوم رئيسية واسعه مع حمام وغرفة ملابس واربع غرف نوم ماستر مع غرف ملابس وصاله عائلية والروف غرفتين ماستر وصاله وحمام يخدم الصاله مساحات الغرف واسعه مساحة البناء لاتقل ( ٧٣٨ م ) الفيلا معمولها حجر من الخارج التكييف سبيلت يونت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/6/2020
رقم الإعلان: 2060409
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