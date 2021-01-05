للبيع.فيلا | غرفتين وصالة مع حديقة و حوش | بوابة أبوظبي الفيلا تتكون من : طابق أرضي : غرفة معيشة - صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام - حديقة - تواليت باركينج - حوش طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة عائلة - حمام - بلكونة كود رقم : VI 107251 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 أو 0508351822 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733