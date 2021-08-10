للبيع.فيلا غرفتين وصالة | حديقة | بوابة أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.فيلا غرفتين وصالة | حديقة | بوابة أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة - صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ- حمام - موقف سيارات - حوش - حديقة الطابق الأول : غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة عائلة - حمام - شرفة كود رقم : VI 976583 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0555065462

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/8/2021
رقم الإعلان: 2102208
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