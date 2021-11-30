(للبيع)
|للبيع.فيلا غرفتين وصالة | بوابة أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة - صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام موقف سيارات - حوش - حديقة الطابق الأول : غرفة نوم ماستر - غرفة نوم - غرفة عائلة - حمام - شرفة كود رقم : VI 976583 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0555065462
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/11/2021
|رقم الإعلان:
|2113269
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل