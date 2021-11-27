للبيع.فيلا غرفتين ماستر | فلل الشاطئ أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة / طعام - غرفة خادمة ماستر - غرفة غسيل - مطبخ - حمام - موقف سيارات حوش - حديقة الطابق الأول : غرفتين نوم ماستر - غرفة عائلة - شرفة كود رقم : VH 980370 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733