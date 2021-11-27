(للبيع)
|للبيع.فيلا غرفتين ماستر | فلل الشاطئ أبوظبي الفيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة / طعام - غرفة خادمة ماستر - غرفة غسيل - مطبخ - حمام - موقف سيارات حوش - حديقة الطابق الأول : غرفتين نوم ماستر - غرفة عائلة - شرفة كود رقم : VH 980370 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0555065462
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112875
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل