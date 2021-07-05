(للبيع)
|للبيع.فيلا غرفتين ماستر | حوش | حديقة | بوابة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة معيشة / طعام - غرفة خادمة ماستر - غرفة غسيل - مطبخ - تواليت - موقف سيارات - حوش - حديقة طابق أول : غرفتين نوم ماستر - غرفة عائلة - شرفة كود رقم : VH 980370 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0555065462
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098876
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل