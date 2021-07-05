للبيع.فيلا غرفتين ماستر | حوش | حديقة | بوابة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة معيشة / طعام - غرفة خادمة ماستر - غرفة غسيل - مطبخ - تواليت - موقف سيارات - حوش - حديقة طابق أول : غرفتين نوم ماستر - غرفة عائلة - شرفة كود رقم : VH 980370 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733