(For Sale)
|للبيع فيلا غرفتين جديده موقع مميز وسعر لقطه في قرية هيدرا تتكون هده الوحده من غرفتين نوم ماستر غرفة معيشه / طعام مطبخ مخزن بلكونه 3 حمامات جراج لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي VH982292 رخصة التسجيل العقاري : 53733 استفسارات عامة : 026592300
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|قرية هيدرا
|Telephone:
|026592300
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- قرية هيدرا
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|30/10/2023
|Ad Number:
|2247881
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
Call
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call