للبيع فيلا على الشارع العام بالرفاعة

(للبيع)
|للبيع فيلا طابقين بالشارقة الرفاعة على الشارع العام مساحة 5000 قدم الارضي: مجلس وصاله و مطبخ وغرفه خادمة الاول : 3 غرف ماستر ومطبخ تحضيري باركن خارجي وداخلي ومسبح وحديقة مطلوب 1.550.000 درهم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
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|العنوان:
|- الرفاعة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,550,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050010
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