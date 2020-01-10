للبيع فيلا على الشارع العام بالرفاعة

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا طابقين بالشارقة الرفاعة على الشارع العام مساحة 5000 قدم الارضي: مجلس وصاله و مطبخ وغرفه خادمة الاول : 3 غرف ماستر ومطبخ تحضيري باركن خارجي وداخلي ومسبح وحديقة مطلوب 1.550.000 درهم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 00971562135283

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العنوان: - الرفاعة
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,550,000 درهم
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2050010
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