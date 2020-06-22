للبيع | فيلا عبارة عن 23 أستديو | منطقة المرور أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 23 استديو مساحة الأرض : 10,000 كود رقم : VI 116028 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733