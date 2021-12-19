(للبيع)
|للبيع.فيلا طابقين | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي فيلا كبيرة مكونة من : الطابق الأرضي- طابقين- رووف تحتوي الفيلا على 6 شقق كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - صالة - غرفة خادمة الرووف : بنتهاوس تكييف مركزي - غاز مركزي كود رقم : VH 977414 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115717
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل