للبيع فيلا طابقين في خورفكان

(للبيع)
|للبيع فيلا طابقين حديثة بخورفكان ملك تتكون من 4 غرف رئيسيه 2 صاله 2 مجلس ملحق غرفة خادمه غرفة غسيل حوش بركنات داخليه موقع جدا مميز للتواصل 0528477781 & 05056771186 For sale, a modern two-story villa in Khor Fakkan, ownership, consisting of 4 master bedrooms, 2 halls, 2 councils, an annex, a maid’s room, a laundry room, a yard, an interior corner, a very special location to contact us
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو زين
|التليفون:
|0528477781
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|العنوان:
|خورفكان- خورفكان
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 درهم
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111803
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