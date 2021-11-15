للبيع فيلا طابقين بالقادسية

(للبيع)
|للبيع فيلا طابقين بالشارقة القادسية ضاحية الحيرة موقع مميز عند مدخل الرئيسي للمنطقة وعلى شارع قار مساحة الارض 7100 قدم مساحة البناء 5500 قدم 6 غرف نوم مع الحمامات وصالتين مع الحمامات ومجلس وغرفة طعام مع الحمام و جلسه خارجيه مع الحمام وملحق خارجي غرفه للخدم مع الحمام ومطبخين واستور وغرفة غسيل مواقف للسيارت خارج الفيلا ل 6 سيارات الفيلا مصينه بالكامل مطلوب 2.100.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
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|العنوان:
|- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,100,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111632
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