للبيع فيلا طابقين بالقادسية

للبيع فيلا طابقين بالشارقة القادسية ضاحية الحيرة موقع مميز عند مدخل الرئيسي للمنطقة وعلى شارع قار مساحة الارض 7100 قدم مساحة البناء 5500 قدم 6 غرف نوم مع الحمامات وصالتين مع الحمامات ومجلس وغرفة طعام مع الحمام و جلسه خارجيه مع الحمام وملحق خارجي غرفه للخدم مع الحمام ومطبخين واستور وغرفة غسيل مواقف للسيارت خارج الفيلا ل 6 سيارات الفيلا مصينه بالكامل مطلوب 2.100.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283