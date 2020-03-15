للبيع فيلا طابقين بالجزات

للبيع فيلا طابقين بالشارقة الجزات مساحة 7000 قدم 3 غرف نوم و مجلس و صالتين وغرفة طعام و مطبخ و غرفة غسيل + ملحق غرفة سائق و حمام و مخزن وحديقة مطلوب 1.850.000 درهم للتواصل 00971562135283