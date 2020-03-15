للبيع فيلا طابقين بالجزات

(للبيع)
|للبيع فيلا طابقين بالشارقة الجزات مساحة 7000 قدم 3 غرف نوم و مجلس و صالتين وغرفة طعام و مطبخ و غرفة غسيل + ملحق غرفة سائق و حمام و مخزن وحديقة مطلوب 1.850.000 درهم للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|+971562135283
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|العنوان:
|- الجزات
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,850,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|21/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058339
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