للبيع | فيلا سوبر ديلوكس 7 غرف | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة طعام - غرفتين نوم ماستر - صالة - غرفة جلوس - مطبخ - تيراس - مصعد طابق أول : 4 غرف ماستر - غرفة نوم مع بلكونة- صالة كبيرة - بلكونتين طابق الرووف : غرفة خادمة - صالة المنطقة الخارجية : حديقة - باركينج مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VI 115056 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042