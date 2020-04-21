للبيع فيلا سكني تجاري بالغبيبة

(للبيع)
|للبيع فيلا سكني تجاري بالشارقة الغبيبة مساحة 5300 قدم 4 غرف ماستر و صالتين ومطبخين داخلي وخارجي و 6 حمامات غرفة خدامة - حمام سباحة خارجي مغطى موقف داخلي يتسع 3 سيارات تقريبا ويوجد بئر خلف الفيلا مطلوب 1.600.000 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|00971562135283
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الغبيبة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,600,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058640
1,850,000 درهم
3,600,000 درهم
2,500,000 درهم
850,000 درهم
140,000 درهم
2,750,000 درهم
2,950,000 درهم
1,200,000 درهم
3,200,000 درهم
750,000 درهم
1,200,000 درهم
2,000,000 درهم
2,400,000 درهم
5,500,000 درهم
1,350,000 درهم